Elizabeth Gutiérrez más feliz que nunca a 5 meses de su separación. ¿Cuál es el motivo? Aunque el año 2022 tuvo un comienzo complicado para Elizabeth Gutiérrez por su separación de William Levy, por fin parece que la modelo ha superado la ruptura y está en un gran momento de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen cinco meses desde que se anunciase oficialmente la separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, la mamá de Christopher Alexande, de 16 años, y Kailey, de 12, se encuentra en un momento pleno. En parte esto de debe al amor incondicional de sus hijos, quienes han sido su mayor apoyo en todo este tiempo; pero también, gracias a su trabajo. Elizabeth Gutiérrez está en medio de una gran etapa profesional, ya que actualmente participa en las grabaciones de la segunda temporada de Ojos de Mujer de E! Online Latino, donde comparte pantalla junto a las conductoras Érika de la Vega y Carla Medina, además de la influencer Chicky BomBom. Y sigue enfocada en sus proyectos propios como empresaria. La también modelo, está feliz y no duda en compartirlo con sus seguidores en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de followers, y recientemente publicó un mensaje muy positivo. "Lo fácil que es ser feliz.. lo difícil es entenderlo.. 💙 #love #respect #loyalty", escribió junto a una linda imagen donde sale muy bella. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent Al mismo tiempo, el actor cubano se encuentra en España inmerso en las grabaciones de "Montecristo ", una nueva adaptación de 'El conde de Montecristo' para Secuoya Studios. "Hace tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí", declaró Levy al medio EFE. Además de junto a Esmeralda Pimentel, William Levy compartirá créditos con Silvia Abascal, Guiomar Puerta, Roberto Enríquez y Juan Fernández. De momento, solo se sabe que la serie será transmitido por la plataforma Netflix. Muchos son los fans que todavía desean ver a esta pareja unida de nuevo, pero por ahora ambos están enfocados en su carrera profesional y mantienen una buena relación por el bien de los dos hijos que tienen en común.

