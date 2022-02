¿Elizabeth Gutiérrez es una mamá celosa? La actriz Elizabeth Gutiérrez hizo un comentario sobre su hijo Christopher, que está disfrutando de su primer amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de superar una difícil crisis de salud en la que enfrentó múltiples retos y se sometió a varias operaciones, el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfruta nuevamente de su adolescencia al máximo. Christopher Levy está experimentando todo lo que a un chico de 15 años le toca vivir, principalmente el amor. El joven se ha mostrado totalmente enamorado de una bella chica que presume su relación en redes sociales. Las imágenes muestran a la parejita fundida en abrazos sonriendo para las cámaras. Y aunque la felicidad es aparente, Christopher confirma su amor con cariñosos comentarios en las fotografías. "Te amo", escribió el joven en la publicación más reciente de la chica. "Te amo también, guapo", le contestó la novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher Levy y Novia Christopher Levy y Novia | Credit: @ave_mish Pero, ¿qué opina su famosa madre de la otra mujer en su vida? La declaración de Tophy –como llaman al joven de cariño- y las muestras de afecto público de la pareja, no pasaron desapercibidas por la actriz, que inmediatamente emitió un consejo para los tortolitos. Junto a la imagen que la novia tituló "amor y guerra", Elizabeth subrayó elegir siempre lo primero. "No guerra, solo amor", escribió bajo la imagen. William Levy y Elizabeth Gutiérrez en familia William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Elizabeth Gutiérrez/Instagram Desde el nacimiento de su primogénito, la actriz se ha dedicado en cuerpo y alma a sus labores de madre, dejando su carrera en segundo plano y viviendo tras la sombra del padre de sus hijos. A finales del mes pasado, William anunció la separación de la madre de sus hijos, tras casi 20 años juntos. Sin embargo, los padres han puesto la crianza de Tophy y Kailey como prioridad, por lo que el amor de familia continúa presente.

