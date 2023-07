Elizabeth Gutiérrez en bikinazo de infarto y con mensaje de fondo: "Cuando menos piensas sale el sol" Al ritmo de la famosa canción de Shakira, "Sale el sol", la conductora se dejó ver en traje de baño renovada y decidida a ser feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez comparte mensaje positivo | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Después de la tormenta, llega la calma y el sol. Así dice el famoso refranero popular y también, algo muy parecido, la canción de Shakira "Sale el sol", Precisamente, ha sido al ritmo de la letra de este tema y su música que Elizabeth Gutiérrez se ha dejado ver en sus historias de Instagram. Y no de una forma cualquiera, sino dando un paseo al atardecer por la piscina, luciendo un bikinazo que ha incendiado la plataforma. Con paso firme y una gran sonrisa, la conductora ha jugado con estas líneas de la melodía para, quizá, transmitir que está bien y mirando hacia adelante. Hace unos días, la feliz mamá de dos, compartía en este mismo rincón de las redes unos mensajes no tan positivos. En ellos destacaba el dolor del desamor y la decepción. Aunque no mencionó a nadie, fue inevitable que los internautas sacaran sus propias conclusiones y señalaran a William Levy como el posible destinatario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No te arrepientas de dar todo por amor porque cuando tengas que irte, sabrás que no quedó nada por dar", decía un escrito. "Y te creí." Con el paso de los días, Elizabeth se ha mostrado en paz y muy sonriente acompañada de quienes más ama, sus hijos, haciendo ejercicio y disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como este atardecer.

