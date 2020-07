El día que Elizabeth Gutiérrez 'expulsó' a Ximena Duque de un programa de televisión Las actrices eran apenas unas desconocidas para el público que recién estaban intentando abrirse camino en el mundo de la interpretación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque y Elizabeth Gutiérrez son dos de las actrices latinas más queridas por el público y con más seguidores en las redes sociales. Pocos saben, sin embargo, que ambas iniciaron su carrera hace más de tres lustros de la misma manera: como concursantes de un programa de telerrealidad de la cadena Telemundo, Protagonistas de novela. En este reality show, en el que Duque y Gutiérrez se formaban en el terreno actoral junto con otros 10 participantes al mismo tiempo que luchaban por hacerse un hueco en el competitivo mundo de la interpretación y poder grabar su primera telenovela, ambas actrices conocieron al que terminaría siendo el padre de sus hijos: Christian Carabias y William Levy. Image zoom Ximena Duque y Elizabeth Gutiérrez Mezcalent (x2) A diferencia de Elizabeth –que se quedó a las puertas de la final–, Ximena no tuvo un largo recorrido en el programa ya que se convirtió en la quinta expulsada del reality. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, fue Gutiérrez la que estuvo sentenciada en esa ocasión junto a la actriz colombiana para abandonar el programa y terminó ganando el duelo gracias al apoyo del público, que con el 75.28% de los votos decidió que fuera ella la que continuara en el reality. "Según la votación del público con un porcentaje de 75.28 contra 24.72 el quinto eliminado en Protagonistas de novela es Ximena", anunció en su momento el presentador del espacio frente a unas jovencísimas Elizabeth y Ximena que esperaban nerviosas por el resultado. Sin duda, el que más se alegró de la permanencia de Gutiérrez en el programa fue Levy, quien a esas alturas del reality ya estaba sintiendo algo muy especial por su compañera. “Todos, cada uno de ustedes, dejaron algo aquí y lo voy a llevar siempre conmigo se los juro. Gracias por todo”, fueron las palabras que pronunció Duque a sus compañeros durante su despedida. El resto ya es historia.

Close Share options

Close View image El día que Elizabeth Gutiérrez 'expulsó' a Ximena Duque de un programa de televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.