¡Elizabeth Gutiérrez deslumbra en su nueva aventura profesional!

Después de unos días de descanso y desconexión en Madrid, Elizabeth Gutiérrez está de nuevo en marcha para lanzar lo que será su nueva aventura televisiva. La actriz, conductora y mamá de éxito se encuentra en México en medio de este lanzamiento que la ha reunido con el público a través de la pantalla chica. Con varios looks explosivos y de lo más feliz con todo lo que se viene, Elizabeth presumió orgullosa su más reciente trabajo con el que espera seguir conquistando a la audiencia y general debate. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Hoy jueves, 18 de agosto, es un día importante para ella pues se estrena la segunda temporada de Ojos de mujer, el programa que participa junto a sus tres amigas y compañeras del alma Érika de la Vega, Chiky Bom Bom y Carla Medina. En esta ocasión, el exitoso talk show emitido a las 8PM por E! Entertainment abordará temas de gran interés social como son la inclusión, los derechos de la mujer, el aborto, el acoso público, la liberación sexual, la ansiedad y la inseminación, entre otros. Sin pelos en la lengua y, sobre todo, sin censura, cada una de ellas hablará alto y claro, como hicieron en su primera entrega. Un espacio en el que se ha podido conocer mucho más a Elizabeth. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus intervenciones directas, sinceras y con carácter han mostrado un lado más desconocido de la artista que ha convencido al público, el cual espera ansioso los próximos 12 episodios, de una hora de duración cada uno. Con estos temas de gran interés y, por qué no decirlo, controversiales, Elizabeth y sus compañeras esperan poner sobre la mesa sus argumentos y debatir, con libertad, respetando todas las opiniones. Este show, estrenado el año pasado por primera vez, supuso el regreso a la televisión de una forma más directa y activa de la feliz mamá de Christopher y Kailey. Con su segunda temporada, Ely promete seguir sorprendiendo con su buen hacer en la pantalla chica.

