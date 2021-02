Close

¡Elizabeth Gutiérrez deslumbra con su bikinazo más sexy y extremo! La actriz presumió su escultural figura en su primer posado en traje de baño en este 2021. ¡Las redes sociales se incendiaron de inmediato! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Elizabeth Gutiérrez no es de las que abusa demasiado de las redes sociales, cada vez que lo hace arde Troya. Sobre todo cuando publica una foto en traje de baño. Este sábado la actriz colapsó Instagram con su primer bikinazo de este 2021. Siempre ha lucido un cuerpo estilizado pero, en esta ocasión, se veía algo diferente, para bien. La feliz mamá de Kailey y Christopher está muy comprometida con el ejercicio físico y los resultados de sus constantes entrenamientos saltan a la vista. ¡Pura curva! La imagen desprende sensualidad por los cuatro costados con su cinturita de avispa y abdomen de acero insuperable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria compartía esta salida de amigas a la playa desde donde compartió varias imágenes que le han valido un sinfín de piropos. "Cada año estás mejor", "La más bella entre las bellas", "Puro fuego", "Cuerpazo", "Eres perfecta", leen tan solo algunos de los comentarios dirigidos al amor de William Levy, actualmente rodando Mujer con aroma de mujer en Colombia. A sus 41 años puede presumir de tener uno de los cuerpos más espectaculares gracias no solo a sus jornadas en el gimnasio, sino también a su vida saludable basada en una dieta equilibrada. Y, por supuesto, la felicidad que le aporta su familia. ¡Impresionante!

