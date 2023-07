Elizabeth Gutiérrez defiende con uñas y dientes a su hijo de bulos: "Deja de inventar y respeta" La conductora contestó tajante a alguien que opinó sobre la vida privada de su hijo dando informaciones sin fundamento sobre Christopher Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que es sagrado para una madre, son sus hijos. Y si encima eres un personaje público con más vulnerabilidad a ser criticado, la protección se multiplica. Con motivo de una información falsa vertida por un seguidor de Christopher Levy en su perfil de Instagram, su madre, Elizabeth Gutiérrez, intervino de inmediato para dejarle las cosas claras a dicha persona. El joven deportista, quien ha obtenido grandes logros en el béisbol a su corta edad, compartía unas fotografías en el campo de juego acompañadas de un versículo de la Biblia que fueron recibidas con todo el cariño por sus fans, incluidos sus padres. Pero un comentario dañino hizo saltar a la actriz rápidamente. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth defiende con uñas y dientes a su hijo | Credit: IG/Christopher Levy El escrito malintencionado apuntaba a la orientación sexual del joven. "Ayer a Christopher lo vieron salir agarrado de la mano y comiéndose a besos con otro chico, que no está ocultando será gay o bisexual", leía dicho mensaje. Unas palabras a las que muchos reaccionaron con enfado, sobre todo, por irrespetar la privacidad del joven, quien siempre se ha mantenido en un segundo plano y lejos de los focos. No se trata de lo que dijeron, pues la orientación sexual no es una ofensa, sino de las formas y las intenciones que desprende el mensaje. Ante tal comentario, Elizabeth respondió con una breve pero tajante intervención. "¡Cómo madre te lo digo!! Deja de inventar y respeta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una respuesta a la que los seguidores del joven apoyaron ante la forma gratuita de hablar de los demás sin saber y para hacer ruido. Su padre, William Levy, precisamente compartía un mensaje en redes confirmando su soltería y previniendo de las informaciones que se estaban dando sobre su vida personal. Una etapa revuelta donde vuelve a quedar en evidencia el daño que, en ocasiones, se puede hacer desde estas plataformas.

