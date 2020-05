"La gente sí habla". Elizabeth Gutiérrez por fin alza la voz y defiende a su familia La bella actriz rompe el silencio y defiende su vida, sus hijos y su relación por encima de todos los rumores y comentarios que se hacen al respecto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natural, cariñosa y muy sincera, Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón para hablar de muchas cosas, siempre desde el respeto y la empatía. Lo hizo a través de un directo con su amigo y compañero Alejandro Chabán en una charla de lo más amena y amigable que nos hizo conocerla un poquito más. Los rumores acerca de su vida y su relación con William Levy son una constante en los medios, al igual que los comentarios sobre sus hijos y en general todo lo relativo a su familia. Hace años le molestaba y saltaba a la primera, pero el tiempo y la madurez le han enseñado a que no le afecte y no entrar en ese juego. "Mucha gente puede crear una opinión de ti pero no tiene nada que ver con tu persona de verdad, ser tú misma y no prestarle tanta atención a lo que la gente dice, porque al final del día tú no le debes nada a nadie", explica tranquila. "Yo no tengo que hablar ni dar explicaciones de nada, la vida sola va poniendo todo en su lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí le duele un poquito más es que la gente ataque a sus hijos por tener los padres que tienen. Ellos no tienen culpa de nada. En el caso de Christopher, un luchador y deportista nato que persigue su sueño de convertirse en una grande dentro del béisbol, es triste ver cómo a veces le señalan por "ser hijo de" y no darle la oportunidad de brillar más allá de un apellido. Todo los éxitos obtenidos en su incipiente carrera deportiva son fruto de su esfuerzo, nadie se los ha regalado y eso Ely ha querido dejarlo bien claro. "La gente sí habla, él solito se paró ahí y lo hizo, no es ser hijo de", recalcó como la orgullosa mamá que es. "Todos su logros tienen mérito propio. Y además tiene un corazón enorme, mis dos hijos, Kailita también, son demasiado nobles", sigue enamorada de sus retoños. Image zoom A la pregunta de Alejandro de si tendría más hijos, Elizabeth fue tajante. "No, no mi Ale no, siempre quisimos dos, un varoncito y una niña, Dios es maravilloso y nos dio justo eso", contestó feliz. Una familia que adora, que han formado con mucho amor y a la que le quedan un montón de cosas bellas por hacer y vivir.

Close Share options

Close View image "La gente sí habla". Elizabeth Gutiérrez por fin alza la voz y defiende a su familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.