Elizabeth Gutiérrez comparte su reflexión más personal tras la ruptura: "Hablar sana el alma" Después de mostrarse decidida y segura tras el anuncio de separación de William Levy, la bella actriz y empresaria está imparable en lo personal y profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que William Levy hiciera el anuncio de su separación oficial con Elizabeth Gutiérrez, el actor ha preferido mantenerse en silencio. Quien sí se ha dejado ver más fuerte, segura y serena que nunca ha sido la empresaria y conductora, quien a través de varias publicaciones en redes sociales ha mostrado y contado cómo está. De momento, imparable. Su agenda no para de tener citas tanto personales como profesionales. En breve será una de las invitadas especiales de Erika de la Vega, la reconocida conductora venezolana y su compañera de sofá en su programa Ojos de mujer. En medio de esta cantidad de proyectos jugosos frente a la pantalla, Ely continúa en comunicación con sus casi 3 millones de seguidores. A través de publicaciones sencillas pero con mensajes llenos de significado, la también modelo ha dado a conocer cómo se encuentra. Su más reciente post es precisamente una reflexión de apenas 4 palabras que, sin necesidad de mucho más, lo dicen todo. "Hablar sana el alma", escribió junto a esta imagen llena de serenidad y absoluta paz. A pesar del sensible momento personal que atraviesa, Elizabeth cuenta con una familia de amigos y seres queridos que la apoyan y están a su lado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así se lo han demostrado siempre y especialmente ahora. "Te quiero", lee el mensaje recibido por la artista por parte de alguien muy especial en su vida y del que se hizo eco en sus historias de Instagram. "¡Te quiero siempre, hermanoooo!", contestó ella. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Hermanos, colegas, amigos y, por supuesto, sus hijos Christopher y Kailey, son algunos de los pilares para seguir hacia adelante y no dejar sonreír.

