Elizabeth Gutiérrez celebra el nuevo triunfo profesional de William Levy La actriz se mostró de lo más orgullosa en redes sociales ante el nuevo triunfo profesional del padre de sus hijos. ¡Mira el mensaje que le dedicó en sus historias de Instagram! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy no deja de cosechar éxitos a nivel profesional. El actor cubano, quien graba actualmente en Colombia una nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer junto a Laura Londoño y Carmen Villalobos, está triunfando ahora en las plataformas de streaming con uno de sus proyectos más especiales, En brazos de un asesino, una película que no solo protagoniza sino que, además, marca su debut como productor. El filme, que aterrizó recientemente en Amazon Prime Video, se ha posicionado como una de las películas más populares de la plataforma en diferentes países de Latinoamérica, un logro que tiene de lo más emocionado al actor, como se ha encargado de presumir estos días en Instagram. La felicidad del galán de exitosos melodramas de Televisa como Cuidado con el ángel y Sortilegio es compartida por la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien este jueves se mostró en Instagram de lo más orgullosa ante este nuevo triunfo profesional del galán. William Levy y Elizabeth Gutiérrez Image zoom William Levy y Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent (x2) "Productor, escritor, actor. Orgullosa de ti y de todo el elenco", escribió la actriz de origen mexicano junto a una captura de la plataforma en la que se refleja el éxito del filme. William, quien está a punto de superar los 8 millones de seguidores en Instagram, no tardó en reaccionar a la publicación de Elizabeth a través de sus historias de Instagram. Elizabeth Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En brazos de un asesino se estrenó en cines a finales de 2019 y muestra a un Levy muy seductor y enigmático que aparece ligero de ropa en varias escenas. "Es mi profesión, es mi trabajo y lo hago con mucho respeto y amor. Grabar este tipo de escenas es muy incómodo y nunca te acostumbras a ellas", dijo en su día a la agencia EFE.

