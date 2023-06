Elizabeth Gutiérrez conmovida ante el nuevo triunfo de su hijo: "¡Ese es mi hijo!" La conductora, modelo y empresaria compartió emocionada el importante paso de su amado primogénito, Christopher Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo tiene claro. Para Elizabeth Gutiérrez la prioridad en su vida tiene nombres y apellidos: Christopher y Kailey Levy. Sus hijos están por encima de todo, por eso, siempre está a su lado en los momentos más importantes para ellos. Esta semana, la conductora se mostraba especialmente emocionada ante uno de los logros más significativos para su primogénito. El joven jugador de béisbol se ha anotado un nuevo triunfo en su carrera y así mismo lo contó su mami orgullosa. Después de una etapa de mucho trabajo para poder volver a recuperar toda su movilidad después del accidente que le pudo costar no volver a jugar, el deportista ha demostrado que querer es poder. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez y sus hijos celebran la mejor noticia | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Su madre daba todos los detalles de este premio tan merecido a su hijo. "¡Ese es mi hijo! ¡Estoy tan sumamente orgullosa de ti! Saber todo por lo que has pasado hace este premio mucho más especial. Todavía tienes mucho camino por recorrer, ¡pero vas por el buen camino mi vida!!", escribió Elizabeth junto a unas imágenes del adolescente recogiendo su galardón al mejor jugador defensa del año. Además de todo el amor, su madre le expresó las claves para seguir creciendo y sumando éxitos a su vida. "Sigue trabajando duro, sigue creyendo ¡y mantén tu fe! Tus logros son los míos, ¡tu felicidad es la mía! Te amo por siempre, ¡mi mejor jugador defensa del año!", prosiguió con profundo orgullo. Christopher está entregado a su gran pasión, el béisbol, deporte al que se dedica desde bien pequeño y al que le ha puesto toda la pasión, el empeño y las ganas. ¡Muchísimas felicidades por otro logro más!

