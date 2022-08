Elizabeth Gutiérrez de fiesta con sus hijos "Yo elijo ser feliz" Elizabeth Gutierrez vive un gran momento como copresentadora del programa Ojos de mujer. La actriz mexicoamerica está disfrutando esta etapa a plenitud con sus hijos. ¡Mira su inspirador mensaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez se llenó de buena energía en su visita a México, donde promocionó la segunda temporada del programa Ojos de mujer de E! Entertainment que copresenta junto a Chiky Bombón, Erika de la Vega, y Carla Medina. La actriz de raíces mexicanas compartió una foto paseando por la Ciudad de México con un poderoso mensaje. "Yo elijo ser feliz. Yo elijo ser noble. Yo elijo ser verdadera con mis sentimientos. Yo elijo ser honesta. Yo elijo dar amor. Yo elijo no tener arrepentimientos. Lo que ves es lo que hay", escribió. En sus Instagram Stories, Gutiérrez compartió videos cantando la canción de Aretha Franklin "I Will Survive" y disfrutando en una fiesta en un restaurante a orillas del mar, a la que también asistieron sus hijos Christopher y Kailey. La estrella de telenovelas como El fantasma de Elena y El rostro de Analía ha tenido un regreso triunfal a la pantalla chica. "Gracias mi México... ¡me voy muy feliz!", escribió de su visita a la tierra azteca. La también empresaria ha publicado en Instagram varias frases inspiradoras. "Lo fácil que es ser feliz... lo difícil es entenderlo", reflexionó a finales de junio, usando los hashtags "amor", "respeto" y "lealtad". "Gracias a todo el equipo por hacer de esto una aventura única", escribió junto a sus compañeras en el estreno de la segunda temporada de Ojos de mújer. ¡Felicidades Eli!

