A lo grande y muy bien acompañada: ¡así celebró Elizabeth Gutiérrez su 43 cumpleaños! Aunque estrena soltería, la actriz y modelo festejó su cumpleaños por todo lo alto y en la mejor compañía. Risas, brindis y mucho amor. ¡No faltó de nada! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primero de abril Elizabeth Gutiérrez celebraba sus espectaculares 43 años y lo hacía como ella sabe, por todo lo alto y con una fiesta a lo grande. Un festejo que estuvo repleto de momentos divertidos, rica comida, brindis y, sobre todo, la mejor de las compañías. Y es que si de algo puede presumir la cumpleañera es de estar rodeada de amor y de gente que la quiere. A pesar de la ruptura con William Levy, la pareja mantiene una relación muy cordial por el bien de sus pequeños y el amor que se han tenido. Los dos continúan con sus vidas pero siempre con el apoyo del otro. En esta ocasión Ely compartió imágenes del festejo y las personas que le acompañaron en su día. ¿Estuvo el actor a su lado? Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Al menos los videos que la modelo y sus amigos postearon en las redes no lo muestran. Lo que no significa que no estuviese. Quizás prefirieron evitar verse juntos, o simplemente Willilam estaba centrado en otros asuntos, como por ejemplo la recogida de la llave del condado de Broward, de la que le hicieron partícipe. Este viernes el protagonista de Café con aroma de café compartía este nuevo reconocimiento a su carrera con una gran felicidad. Mientras, la madre de sus hijos se preparaba para una fiesta en la que todo fueron risas, diversión y momentos muy cómplices con los allí presentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestida en un espectacular traje verde largo que dejaba al descubierto un sensual escote y la zona de sus perfectas abdominales, Elizabeth lució también a juego la mejor de sus sonrisas agradeciendo a sus invitados por el amor y el cariño. Se trató de un reencuentro principalmente entre sus amigas de siempre y cómplices de vida con quienes se divirtió de lo lindo y recibió los 43 decidida a ser más feliz que nunca. ¡Muchísimas felicidades!

