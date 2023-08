Elizabeth Gutiérrez aclara a Verónica Bastos sus declaraciones que afectaban a William Levy La conductora de La mesa caliente contó este martes en el show que tuvo la oportunidad de hablar el fin de semana con la actriz. "Dice que en ningún momento dijo que culpaba a la protagonista de William Levy [Samadhi Zendejas] de que esto estuviera pasando". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez Hace unas semanas, Verónica Bastos confirmaba a través de su programa La mesa caliente (Telemundo) que "no hay ninguna relación amorosa" entre William Levy y su pareja en la nueva telenovela de Telemundo Vuelve a mí, la actriz mexicana Samadhi Zendejas. "Como recuerdan, hace unos días se les vio juntos en un hotel de la Ciudad de México mientras grababan la próxima serie de Telemundo. Una fuente muy cercana a la producción nos reveló que en realidad estaban en una cena con otros productores. Y toda la polémica empeoró cuando la pareja de William Levy, Elizabeth Gutiérrez, comentó que los culpables de la infidelidad son las amantes", dijo entonces Bastos. La periodista costarricense tuvo la oportunidad de hablar el fin de semana con Elizabeth sobre este tema y ayer reveló en el show lo que le dijo la actriz al respecto. "Me encontré con Elizabeth el fin de semana, estaba con su niña, que está hermosa, y ella me platicó y me dijo que efectivamente acaba de ver hace unos días lo que habíamos platicado aquí en el programa sobre el término de la relación entre ella y William Levy. Y que también habíamos puesto las imágenes de su programa en donde ella platicaba de la relación que tienen algunas artistas con actores casados y que mucha gente interpretó que ella estaba hablando de Samadhi y de William Levy. Pero algo que Elizabeth me dejó claro y me dijo 'Vero te voy a agradecer mucho que lo aclares en La mesa caliente' y es que esas declaraciones las dio hace más de cuatro meses en su programa que está grabado pero que el programa tocó ahora que saliera al aire y que coincidió con las grabaciones de William y su telenovela", comenzó compartiendo Bastos. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez La expareja de Levy le aseguró, según la periodista, que sus palabras fueron malinterpretadas. "Ella desmiente absolutamente que esté hablando de que el padre de sus hijos tenga alguna relación. La novela ni había comenzado cuando ella dio estas declaraciones y me dijo que no tenía nada que ver con la novela y mucho menos con la protagonista". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dice Elizabeth que en ningún momento dijo que culpaba a la protagonista de William Levy de que esto estuviera pasando", continuó Bastos. William Levy William Levy y Samadhi Zendejas en las grabaciones de Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy "Y además dice que por muchos años ella ha sido víctima de comentarios muy fuertes en las redes sociales en donde también se le ha discriminado en muchas ocasiones y se le ha tratado mal y que a ella no le gustan estos malentendidos. Y tratando de ser, me dijo, lo más honesta posible ella está buscando no dañar a nadie. Y que nos agradecía que diéramos esta información porque lleva años recibiendo dice que muchos insultos por parte de muchas personas por este tipo de noticias que no conocen muchas veces su realidad".

