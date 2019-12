Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran los primeros cuatro años de sus hijos Los actores Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas están felices de celebrar los primeras cuatro años de vida de sus dos hijos. Incluso, la actriz no pudo ocultar la alegría que le embarga y la hizo pública. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de varios intentos por convertirse en padres, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas lograron traer al mundo a unos mellizos. Ahora, la pareja celebra cuatro años del nacimiento de estos pequeños. Por ello, la actriz no quiso dejar pasar la oportunidad para expresarles su cariño a través de un lindo mensaje a sus vástagos Máxima y León. "Feliz Cumpleaños número cuatro!!! León y Máxima!!!", escribió Álvarez en su cuenta de Instagram. "Son los niños más espectaculares, llenos de amor y alegría". RELACIONADO: ¿Tendrán más hijos Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez? Image zoom Elizabeth Álvarez/Instagram La intérprete de Eunice Altamira en la telenovela Por amar sin ley tampoco pudo ocultar la emoción que le embarga por tener a estos dos infantes en su vida: por eso, no dudó en decirles que felices están el histrión y ella porque hayan llegado a completar la familia. "Somos bendecidos por ser sus padres. Los amamos con toda nuestra alma; es un privilegio verlos crecer y convertirse en niños llenos de vida con todo nuestro amor", agregó. "Jorge Salinas y su mamá más orgullosa del mundo. Los amamos León y Máxima". Álvarez acompañó el texto con una imagen de sus dos pequeños tirados en el pasto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, los seguidores aprovecharon para felicitar a los chiquillos con hermosos mensajes. "Felicidades para esos amores! Dios los bendiga y los llene de salud", mencionó una usuaria. "Feliz cumpleaños a León y Máxima que tenga un bonito cumpleaños con mucha felicidad", comentó un cibernauta. "Felicito eses niños preciosos Máxima y León en su día, 4 años. Deseo un Feliz Cumpleaños con muchas bendiciones salud felicidad y amorrrrrr siempre mando muchos abrazos y besos. Dios Bendiga familia Salinas Álvarez", expresó un fanático. Seguramente, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas harán lindas celebraciones para sus hijitos. Advertisement

