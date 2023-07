Elizabeth Álvarez se pronunció ante el conflicto de su esposo Jorge Salinas con un reportero Tras enfrentamiento de Jorge Salinas con un representante de los medios de comunicación, Elizabeth Alvarez habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Jorge Salinas estalló contra un reportero por considerar que le estaba faltando al respeto. De hecho, el actor dejó claro ante otros medios de comunicación que consideraba que el periodista solamente estaba buscando conflicto para sacar una nota y denostó su trabajo. Ante ello, su esposa Elizabeth Álvarez fue cuestionada al respecto. "La verdad, cuando pasó todo no me enteré porque me fui con mis niños porque venía mi mamá", explicó a los medios de comunicación. "Bien enterada no estoy, pero todo lo que haya dicho mi esposo [Jorge Salinas], definitivamente, es a título personal porque no del tema del qué estaban hablando; la verdad, es que lo desconozco por completo, pero no tengo nada que decir". La actriz dejó claro que la relación con los medios de comunicación es necesaria, pero también estos necesitan de las figuras públicas. "Creo que uno no puede lidiar con la prensa. Somos una mancuerna perfecta", advirtió. "Así como un matrimonio, la prensa y el artista somos una mancuerna perfecta; la verdad es que nos necesitamos unos a otros, somos un súper equipo. Agradezco a los medios de comunicación todo. La verdad es que tengo una relación increíble con todos, pero también creo que hay momentos en la vida, que no todos tenemos ni el humor, ni las ganas y hay quien los evade; hay quien los confronta. Cada quien cómo lo pueda resolver. No puedo responder por los demás, ni hablar por los demás, ni por mi esposo", agregó. "Hablo a título a personal y he pasado de todo". Elizabeth Alvarez y Jorge Salinas Credit: Jorge Gonzalez / Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Álvarez dejó claro que lleva un buen trato con la prensa. "Creo que ha sido una relación de cariño y de respeto. Y no nada más a mí, a mi matrimonio, a mi familia", dijo. "Y aunque me han gritado o han hecho preguntas incómodas, soy responsable de responder lo que quiera".

