¿Elizabeth Álvarez renuncia a la actuación por la cocina? Elizabeth Álvarez se negó a participar en un melodrama; sin embargo, tiene planes muy ambiciosos para dar a conocer su arte culinario. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras haber haberse anunciado que Elizabeth Álvarez formaría parte del elenco la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, la actriz reveló que rechazó la invitación y ahora continúa concentrada en su nuevo proyecto personal; se trata de su canal de cocina que lanzará en la plataforma YouTube. La actriz da detalles de su nueva aventura. “Voy a hacer un canal”, reveló Álvarez al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Empezamos con el primero [programa] que son galletitas de Halloween”. RELACIONADO: Jorge Salinas sufre tremenda molestia al enterarse que compañero de la telenovela donde trabaja tiene COVID-19 Image zoom Elizabeth Álvarez Mezcalent Este proyecto surgió como una casualidad cuando “en esta cuarentena retomé la cocina, que la tenía superolvidada” y la esposa de Jorge Salinas aprovechó para deleitar a su familia con suculentos platos. Esta actividad es una pasión que practica desde su niñez y en la que ha encontrado una nueva forma de acercarse al público. “Empecé a subir mis historias en Instagram, a principio de la cuarentena, y recibí mucha respuesta de la gente; les gustaba lo que estaba haciendo porque son recetas muy fáciles y sencillas”, explicó. “No soy chef, realmente me gusta la cocina porque mi papá me enseñó desde muy pequeñita y la disfruto tanto que ahora lo quiero compartir con la gente”. Respecto a declinar su participación en el mencionado melodrama, la actriz comentó que Juan Osorio le extendió la invitación e incluso leyó los 30 primeros capítulos, pero no logró llegar a un acuerdo con Televisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ya lleva tres años que no hago telenovela y estábamos muy contentos los dos, tanto el señor Osorio como yo, estábamos felices de que íbamos a trabajar juntos porque ya me ha invitado a hacer tres telenovelas y no se nos hace”, confesó. “Fue una cuestión de la negociación y nada más, pero el personaje es una belleza y la historia va a ser un éxito”. Elizabeth Álvarez se confiesa “emocionada con mi canal de YouTube” que llevará por nombre Cocinando y celebrando; con el cual debutará el próximo 22 de octubre. “Estoy nerviosa, tiemblo, me emociono porque es algo totalmente nuevo para mí”.

