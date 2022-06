A Elizabeth Álvarez le gustaría volver a trabajar con Adela Noriega A Elizabeth Álvarez le gustaría volver a trabajar con Adela Noriega: "Es una de las actrices que yo más admiro y respeto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Álvarez contó que pronto volverán a transmitir la telenovela Fuego en la sangre donde comparte créditos con Pablo Montero y Adela Noriega, entre otros, y ante las declaraciones que recientemente dio el productor Juan Osorio asegurando que el protagonista de El último rey tiene problemas de alcoholismo, la actriz mejor no opina. "Yo no tengo nada que hablar de nadie. Lo único que puedo decir de mis compañeros siempre son cosas buenas; no sé, desconozco el tema, yo trabajé con Pablo [Montero] hace muchísimos años y nada", dijo a MezcalTV. "Cada quien tiene que atender sus temas. Yo atiendo los míos, cada quien atiende los suyos, yo no puedo hablar de algo que no sé, que no me consta, yo no estoy ni enterada de lo que me estás hablando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN elizabeth alvarez pablo montero Credit: Mezcalent Elizabeth sobre Adela Noriega Por otra parte, Elizabeth no ha sabido nada de su ex compañera Adela Noriega. "No la he visto, no sé nada de ella. Me encantaría volver a compartir un crédito con Adela, es una de las actrices que yo más admiro y respeto. He trabajado con ella tan a gusto que me encantaría volver a repetir la experiencia de volver a trabajar con Adela Noriega algún día". Adela Noriega Adela Noriega | Credit: Mezcalent La esposa de Jorge Salinas está satisfecha con su participación en La herencia, muy pronto por Univision, historia que marcó su regreso a las telenovelas tras cinco años de ausencia. "Me ha estado dando muchísimo. He aprendido mucho y el cariño del público, he visto la respuesta ahora que he tenido la oportunidad de salir un poco más". Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas | Credit: Mezcalent "La gente que se me acerca, que me habla del personaje, y eso que duramos sin salir tanto tiempo con esta pandemia, y ahora recibir el cariño del público nuevamente".

