Elizabeth Álvarez quiere que todos los hijos de Jorge Salinas convivan Con el fin de que la familia esté unida, Elizabeth Álvarez promueve que los seis vástagos de su esposo Jorge Salinas puedan reunirse sin mayor problema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Jorge Salinas tiene un total de seis hijos. La mayor, Gabriella, fue producto de su romance con Adriana Cataño. Posteriormente, tuvo dos más, Emilio y Santiago, durante su matrimonio con Fátima Boggio. En un romance fugaz con Andrea Noli procreó a Valentina y, finalmente, con su actual esposa, Elizabeth Álvarez, concibieron a Máxima y León. Sin embargo, existe una relación complicada entre ellos; de hecho, la cuarta hija nunca ha visto a su padre ni a ninguno de sus medios hermanos. Ante ello, la actriz se pronunció a favor de que todos los vástagos de su esposo puedan reunirse. "Lo único que puedo decir es que soy una mujer que está a favor de la familia, a favor de los niños y que, para mí, todos los hermanos deben de reunirse, de verse y de convivir", advirtió Álvarez a los medios de comunicación. "Claro [que mis hijos, Máxima y León] han convivido con [Gabriella]. Claro que sí, no es pregunta. Estoy a favor de la familia, ya lo dije. Respecto a que Jorge Salinas pueda mantener una relación con Valentina, a quien aún no conoce, la intérprete de Magdalena Sánchez en la telenovela El vuelo de la Victoria considera que deben convivir como padre e hija; sin embargo, considera que es una situación en la que no le corresponde entrometerse. Jorge Salinas Jorge Salinas y su familia | Credit: Mezcalent; Instagram Elizabeth Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero que las partes implicadas resuelvan todas sus diferencias por el bien de los niños", mencionó al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "No depende ni de mí, ni de ti, quisiéramos opinar pero no podemos porque no es un tema que nos concierna, a nadie más que a los involucrados". Gabriella Cataño, Jorge y Santiago Salinas Credit: Gabriella Cataño Instagram Por otro lado, Elizabeth Álvarez confesó estar feliz porque cumplirá una década de unión con Jorge Salinas. Andrea Noli 2 Credit: Instagram Andrea Noli "Este 15 de octubre cumplimos diez años de casados. Tenemos un matrimonio bien, bien bonito. Hacemos cosas juntos y cuando tenemos oportunidad nos vamos a cenar. Hacemos cosas con gusto y creo que mientras haya amor seguiremos siendo un matrimonio y un ejemplo para nuestros nuestros hijos", concluyó.

