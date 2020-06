"Serás nuestro amor eterno". Elizabeth Álvarez recibe triste noticia en plena pandemia "Siento mucho tu partida", escribió en su emotiva carta de despedida que compartió en sus redes sociales la esposa de Jorge Salinas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Perder a un ser querido siempre es muy doloroso, pero hacerlo en medio de esta enfermedad que ha azotado el mundo, el coronavirus, lo es mucho más. Especialmente por la distancia que existe entre muchos de los familiares que no pueden desplazarse todavía. Este ha sido el caso de Elizabeth Gutiérrez quien con mucha tristeza ha compartido una emotiva carta de despedida hacia su abuelita Amparo que les dejaba a los 97 años en plena crisis de esta pandemia. La actriz mostró una última imagen de esta gran mujer que marcó su vida y con la que estuvo en contacto estos meses por medio de videoconferencia. "Hoy descansa en paz, gran mujer ejemplo de amor y dedicación a la familia, Fue una guerrera incansable", comienza su escrito en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me diste el mejor regalo de vida a mi mamá y tú estabas tan orgullosa de ella", prosigue la esposa de Jorge Salinas profundamente afectada por esta partida. "Hoy ya estás con Dios y con mi abuelo y mi tío, aquí tu legado seguirá con tus 7 hijos, 23 nietos y 21 bisnietos, continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos abuelita querida. Siento mucho tu partida, te vamos a extrañar", añadió. La actriz, que está arropada por su esposo y sus dos hijos, estuvo siempre al pendiente de su abuela en estos meses de cuarentena tal y como demuestra en esta tierna fotografía. Amparo se marchó llena de amor y dejando una familia unida. Buen viaje. QEPD. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

