Elizabeth Álvarez muestra uno de los rincones más especiales de su casa La esposa de Jorge Salinas abrió las puertas de su hogar a través de su canal en YouTube para mostrar cómo decora su impresionante árbol de Navidad de 6 piezas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de compartir recetas de lo más deliciosas, Elizabeth Álvarez está haciendo uso de su canal de YouTube, donde ya cuenta con más de 20 mil suscriptores, para mostrar momentos especiales en familia que hasta ahora pertenecían únicamente a su ámbito privado. Sin ir más lejos, la esposa de Jorge Salinas publicó recientemente un vídeo en el que muestra paso a paso desde la comodidad de su hogar cómo decora su impresionante árbol de Navidad de 6 piezas. "Y el momento más esperado de toda la familia: poner el árbol de Navidad. Nuestro arbolito de Navidad se guarda en una caja durante 11 meses y lo sacamos justamente en nuestra temporada navideña para celebrar nuestras fiestas y hoy quiero compartir con ustedes mi tradicional árbol de Navidad. Les voy a pasar todos mis tips y cómo lo voy armando poco a poco", comenzó compartiendo la famosa actriz de exitosas telenovelas mexicanas como La fea más bella, Fuego en la sangre y Corazón indomable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth, quien lleva varios años alejada de las telenovelas, dejó ver en el vídeo, como pocas veces sucede, uno de los rincones más especiales de su casa: el amplio salón en el que se reúne a diario con su bella familia. Image zoom Credit: YouTube Elizabeth Por primera vez desde que debutara en YouTube, el esposo de la actriz, el galán mexicano Jorge Salinas, tuvo una destacada participación en su canal al protagonizar un tierno momento de lo más familiar en compañía de Elizabeth, sus dos hijos y un sobrino de la actriz. El vídeo superó en apenas tres días las 15 mil visualizaciones.

