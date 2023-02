Elizabeth Álvarez rompe el silencio sobre la supuesta infidelidad de su esposo Jorge Salinas Luego de la controversia ocasionada por rumores de infidelidad por parte de su esposo Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez habla públicamente al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Jorge Salinas estuvo en el ojo del huracán debido a que se dieron a conocer unas imágenes donde se veía al actor supuestamente besando a su nutrióloga. Ante ello, surgieron rumores de infidelidad y crisis matrimonial del protagonista de la telenovela Un poquito tuyo con su esposa Elizabeth Álvarez. Si bien está famosa solamente se pronunció el 14 de febrero de 2023 con una fotografía donde mostraban su amor como pareja, se había mantenido en silencio. Ahora, la intérprete de Déborah Portillo Peralta en el melodrama La herencia habla por primera vez públicamente sobre este asunto personal y desmintió cualquier rumor de problemas en su casa como se ha mencionado. "Creo que ustedes [representantes de la prensa], mejor que nadie, saben cómo somos como pareja", advirtió a los medios de comunicación. "Somos una familia hermosa que todos los días vivimos nuestro matrimonio, llevamos once años casados", enfatizó. "Qué puedo decir, nada, ningún comentario que decir; aquí estamos felices y contentos. Y como dijo Edith González, que en paz descanse: 'sin comentarios'. Nosotros somos gente trabajadora, yo llevo 24 años trabajando y no tengo nada que decir". Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas Credit: Amanda Edwards/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Álvarez fue determinante en su postura de no dar mayor importancia a la controversia que involucra a Jorge Salinas; incluso, aprovechó la ocasión para agradecer la forma en la que se ha manejado este asunto. "Agradezco mucho su cariño y el respeto con el que han manejado esta información, pero es que cuando las cosas nos quedan tan claras, no hay nada que decir", concluyó.

