Elizabeth Álvarez, de actriz a cocinera: "No saben lo feliz y nerviosa que estoy por iniciar este proyecto" La esposa de Jorge Salinas cambia los sets de grabación por los fogones de la cocina, su otra gran pasión. La actriz acaba de estrenar su nuevo proyecto con toda las ganas del mundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez son más los actores que buscan otros caminos paralelos a su profesión frente a las cámaras. William Levy abrió su propio restaurante y Laura Flores una peluquería canina, ahora le toca el turno a Elizabeth Álvarez quien acaba de presentar su nuevo proyecto profesional: Cocinando y celebrando. Aunque ya dio alguna que otra pista en sus redes mostrado sus ricas recetas caseras, por fin ha hecho realidad el sueño de tener su propio espacio y dedicarse a su otra gran pasión, la cocina. Asegura que no es ni chef ni cocinera profesional pero sí ama todo lo que ello conlleva, así que se ha puesto manos a la obra y ha gritado al mundo de qué se trata esta gran aventura. "Estoy feliz de iniciar este proyecto con ustedes, que me apapachen, me acepten, les guste lo que voy a hacer", expresó en su video de presentación del canal de Youtube. "Si no hubiese sido actriz me hubiese encantado ser chef... Lo hago con todo el amor y las ganas de compartir con ustedes". Su primera receta, galletas de mantequilla, ha sido todo un éxito y en apenas unos días ha superado las 25 mil visualizaciones. Su canal roza los tres mil suscriptores y hasta ahora todo han sido halagos por el trabajo bien hecho y la enorme ilusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su estreno como 'cocinera' y sus nuevos canales en las redes dedicados a este espacio contó con unos padrinos de lujo, ¡sus mellizos Máxima y León! Los ya no tan chiquitines le dieron la patadita de la suerte a mami y el momento llenó de emoción a la actriz. Un proyecto alejado de los guiones y largas horas en los sets que le permite seguir conectada con el público y compartirle sus platos estrellas¡. Bebidas, postres, platillos típicos y originales, todo esto y mucho más es lo que Elizabeth está cocinando con el mejor ingrediente de todos, el amor. ¡Felicidades!

