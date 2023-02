Elizabeth Álvarez es presa de críticas por foto con Jorge Salinas tras rumores de infidelidad Luego de haber salido a la luz imágenes donde se ve a Jorge Salinas en supuesto beso con otra mujer, su esposa Elizabeth Álvarez mostró el amor que le tiene al actor; lo cual, causó ámpula pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Jorge Salinas estuvo en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a su esposa Elizabeth Álvarez con una nutrióloga con la que supuestamente se besó en público. Si bien, el actor ya salió a desmentir la información e incluso negó haberse separado, la famosa se había mantenido en silencio hasta ahora. Así, aprovechando el marco del Día de San Valentín, la intérprete de Déborah Portillo Peralta en la telenovela La herencia decidió mostrarse con su marido. La actriz dio a conocer una imagen, en blanco y negro, donde se le ve sonriente, Salinas está abrazándola, tomándola de la mano y dándole un beso en la mejilla. "Amor. Jorge Salinas, feliz Día de San Valentín", fue el texto que utilizó para acompañar esta fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Su marido no dudó en responderle. "Elizabeth Álvarez por sobre todo está nuestro amor, gracias por siempre estar", mencionó en dicha publicación. Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta muestra de compromiso y unión entre la pareja ocasionó diversas reacciones entre los internautas quienes no dudaron en pronunciarse. "¿Entonces no fue cierta la infidelidad?"; "Ya la convención; no hay más ciega que la que no quiere ver"; "Pues si ella es feliz así que feo ¡la verdad!"; "He estado pensando que todo lo hacen para que vean la novela en la que está actuando el hombre ese y los sigan en Instagram. Y si no, amiga date cuenta", y "Entonces lo de la nutrióloga fue puro cuento para promocionar la novela, qué barbaridad lo que hacen los artistas para llamar la atención", fueron algunos comentarios. Todo parece indicar que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han dejado atrás el momento incómodo que vivieron, y, al parecer, solo quieren disfrutan de su amor y familia.

