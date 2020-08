¿Cómo se llevan los mellizos de Elizabeth Álvarez con los otros hijos de Jorge Salinas? La actriz mexicana habló por primera vez sobre cómo es la relación que mantienen Máxima y León con los otros hijos del reconocido galán de telenovelas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La prioridad de Elizabeth Álvarez siempre había sido su carrera, pero cuando en 2015 nacieron sus mellizos, Máxima y León, fruto de su matrimonio con Jorge Salinas, todo cambió. Tanto es así que en el último lustro la reconocida actriz mexicana solo ha ‘abandonado’ su hogar durante unos meses para grabar un solo melodrama: El vuelo de la victoria (2017), donde dio vida a una villana. Alejada de la televisión desde entonces, la intérprete de 42 años se encuentra volcada en su faceta como mamá primeriza y esposa del reconocido galán de telenovelas. Aunque no es muy dada a aparecer en los medios de comunicación cuando no está en proyecto, Elizabeth concedió recientemente una entrevista al programa digital En la línea con Ligia Robles donde habló como nunca de su vida privada. Entre otros asuntos, la inolvidable Marcia de La fea más bella compartió cómo es la relación que mantienen actualmente sus mellizos con los otros hijos de Jorge. "Bien, de hermanos. Ellos aman a sus hermanos", aseguró Elizabeth. "Yo desde que estaba embarazada les decía a mis hijos así en la pancita ‘ustedes son superafortunados porque tienen hermanos y es el regalo más grande de la vida, así es que aprovéchenlos, disfrútenlos, ámenlos, quiéranlos’. Y creo que Máxima y León son muy conscientes de lo bendecidos que son de tener a sus hermanos", dijo. Su historia de amor con Jorge Salinas La esposa de Jorge también reveló detalles del inicio de su noviazgo con el galán de telenovelas como Fuego en la sangre, historia que ambos protagonizaron. Precisamente fue en este melodrama donde el actor comenzó a interesarse por Elizabeth. "En Fuego en la sangre (2008) nos encontramos ya también más maduros, más grandes, ya había una comunicación de respeto y de adultos. Y empezamos a trabajar y ya empezamos a hablar de cosas de la vida y todo y entonces Jorge me dijo ‘oye Elizabeth me gustaría invitarte a salir’”, rememoró Álvarez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de aceptar su invitación, la actriz prefirió en ese momento no involucrarse sentimentalmente con su compañero de trabajo "y más porque yo soy una chava superrespetuosa con mis compañeros actores", señaló. No fue hasta después de que finalizaron las grabaciones del melodrama cuando Elizabeth decidió aceptar la invitación de Jorge, iniciando así su historia de amor. ¿Más hijos? Aunque en un inicio no descartaba quedar nuevamente embarazada, Elizabeth reconoció que cambió completamente de idea a raíz de la pandemia. "Antes yo decía que sí, pero la verdad es que ya no. Yo creo que ya no. Y también hay que ser adultos responsables. Ya no soy una jovencita y la verdad veo a mis hijos y digo ‘yo creo que así ya’. Y también pobre Jorge porque somos demasiados”, admitió entre risas. "Yo creo que estamos bien, no podemos también pedirle más a la vida".

