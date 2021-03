Close

Elizabeth Álvarez aclaró que no mantiene contacto con Adela Noriega, su compañera en la telenovela Fuego en la sangre, y aclaró que no fue ella, sino una cuenta falsa, la que publicó una foto de la actriz. "Nada me gustaría más que ver a Adela Noriega, me encanta, la admiro y la respeto, no tengo contacto con ella pero fue totalmente falso. Es una cuenta falsa de una persona que no tiene nada más qué hacer que hablar y poner cosas mías", explicó a MezcalTV. Este tiempo, la actriz ha estado disfrutando mucho su etapa como mamá y compartió la convivencia con su esposo Jorge Salinas. "Yo disfruté mucho mi matrimonio, y ahora es otra etapa súper diferente, pero Jorge y yo la estamos disfrutando muchísimo, estamos haciendo cosas que, obvio, antes no hacíamos. Ahora buscamos los parques, todo lo que tenga que ver con los niños y siempre buscamos también un espacio para nosotros". A su paso por la alfombra del lanzamiento de la línea de cosméticos de Aracely Arámbula, Elizabeth aseguró que pronto estará de regreso en la pantalla chica. "Todo nos indica que regreso a la televisión en este mes. Seguiré trabajando porque hay cuentas que pagar y hay hijos que mantener", dijo entre risas. Sin embargo, le será muy difícil dejar a sus mellizos, Máxima y León. "No me pude venir hasta que no bañé a mis hijitos, hasta que no los dormí, que ya están en la cama, y vengo en el coche viéndolos en la cámara, y bueno, es parte natural. Las mamás que tengan un hijo de un año y cinco meses, lo van a entender prefecto".

