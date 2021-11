Eliza Dushku habló en detalle sobre el acoso sexual que sufrió en el set de la serie Bull La actriz testificó este martes sobre una de las experiencias más terribles que ha vivido en un set de grabación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Eliza Dushku no se quedó callada y este martes alzó su voz frente al Comité Judicial de Nueva York, para detallar el acoso sexual del que fue víctima en el set de la serie Bull, de la cadena CBS. Dushku testificó de manera virtual sobre los chistes y comentarios crudos y fuera de lugar a los que fue sometida por su coprotagonista Michael Weatherly, durante su participación en el show en el 2017. Aunque no mencionó al actor durante su declaración, Dushku, de 40 años, había identificado previamente al actor como el autor del acoso, antes de ser despedida del programa por aparentemente presentar la queja, reportó el Daily News. "En la primera semana de mi nuevo trabajo, me encontré siendo el blanco del asalto verbal crudo, sexualizado y lujurioso", expresó la actriz al comité. "Esto fue más allá de lo que había experimentado en mis 30 años de carrera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a Dushku, el actor se refería a ella como "piernas", y la miraba lascivamente en el set. "Una vez dijo que me llevaría a su camioneta de 'violación' y que utilizaría lubricante y cosas fálicas largas y me pondría en sus rodillas para nalguearme como a una niña", contó. "[En otra ocasión] me dijo que sus espermatozoides eran poderosos nadadores". La actriz aseguró que le pidió al actor bajar de tono sus comentarios sexuales, lo cual el actor reportó al jefe de CBS Studios David Stapf, como un "déficit de humor". Eliza Dushku CHANEL Tribeca Film Festival Women's Filmmaker Luncheon - Inside Eliza Dushku | Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage Un día después de la queja, la actriz fue despedida del show, a pesar de los planes de convertirla en un personaje regular en la serie, reportó el diario. "He trabajado como actriz desde niña, y firmado un sinnúmero de contratos negociados en mi nombre, pero nunca entendí que hubiese cláusulas de arbitraje mandatorio que serían utilizadas para mantener lo que sucedió en secreto y que protegería a CBS y al autor del acoso sexual, quien descaradamente tomó represalias en mi contra por intentar parar el acoso en mi lugar de trabajo", dijo. Tras lo sucedido, CBS llegó a un acuerdo de $9.5 millones con la actriz, en el que le prohibía habla sobre el tema. Dushku pudo romper el requisito de confidencialidad a la que la ataba la compensación luego de ser citada a testificar por el Comité Judicial. A pesar de lo sucedido, la cadena defendió al actor asegurando que Weatherly ha aceptado su error, por lo que continúa en la serie como el psicólogo Michael Bull. "Es padre. Estuvo molesto por esto. Quiere rectificarlo", declaró el presidente de la empresa Kelly Kahl, en el 2019, según el diario. Por el momento, ni CBS ni el actor se han expresado sobre los detalles expresados por la actriz.

