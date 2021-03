Close

¡En pleno rodaje! Así se desenvuelve en el set la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto La orgullosa mamá compartió imágenes del rodaje Si nos dejan, la serie estelar de Televisa en la que trabaja su primogénita Elissa. ¡Qué talento! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con unos papás de la talla de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, era de esperar que a alguna de sus mosqueteras, como las llama cariñosamente la actriz, les picara el gusanillo de la actuación. Directamente desde el set de grabación de Si nos dejan, su nueva aventura frente a las cámaras, Elissa, la hija mayor de los actores demostró su talento y sus dotes para esta profesión a su corta edad. Era su mamá quien a través de sus redes mostraba orgullosa cómo se desenvolvía su ya no tan pequeña en plena grabación. "Cuando te toca llamado a las 6 AM, ¡pero de mamá!", escribió junto a las imágenes. La feliz mamá acompañó encantada de la vida a su hijita quien se mostró de lo más concentrada y entregada a la escena. Esta no es la primera vez que la adolescente se pone ante el lente, ya el año pasado realizó una participación especial junto a su mami en la segunda temporada de la serie de Telemundo 100 días para enamorarnos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque apenas es su segunda puesta en escena, Elissa se mueve como pez en el agua bajo las órdenes del director. Image zoom Hija de Geraldine Bazán | Credit: IG/Geraldine Bazán El personaje que interpretará Elissa en esta nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel se llamará Sofía y será la hija de Martín, papel de Marcus Ornellas, el galán de la historia que también protagonizarán dos grandes de la escena como Mayrín Villanueva y Alexis Ayala. ¡Muchísima suerte a la joven promesa en esta nueva aventura profesional!

