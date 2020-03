Estos son los 10 candidatos de Elige a tu bello 2020 Solo un hombre y una mujer de esta lista podrán ser parte de "Los 50 más bellos" de 2020 ¡Aquí te presentamos a los 10 candidatos! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En solo unas semanas se dará a conocer la lista anual de “Los 50 más bellos” de People en Español 2020. Como cada año, nuestros lectores tienen la oportunidad de votar para elegir a su bello preferido. Diez candidatos aspiran a formar parte de la lista, pero solo dos –un hombre y una mujer– podrán formar parte de este selecto grupo. Así que alcen la voz y elijan a su candidato predilecto para que forme parte de la lista de “Los 50 más bellos” del 2020. Aquí tenemos de todo: periodistas, cantantes, actores, influencers y hasta chicas que muestran su trasero en bikini. En el terreno de las damas, las candidatas de este año son: Kimberly Dos Ramos, Vanessa Claudio, Isabella Castillo, Techy Fatule y Regina Carrot. En cuanto a los caballeros los concursantes son: Emilio Marcos, Jhay Cortez, Roberto Herández, Guaynaa y Luciano de Alessandro. Vota y mantenete atento: El lunes 16 de marzo entra en PeopleenEspanol.com en punto de las 5:00 p.m./ET para conocer quiénes salieron de la votación esta semana y quiénes avanzan hacia la siguiente ronda de votaciones. Entre en este link para emitir tu voto y ¡ojo! debes ingresar tu correo electrónico para asegurarte que tu voto cuente: www.peopleenespanol.com/celebridades/elige-a-tu-bello-votacion-2020/ Image zoom People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién quieren que sea el ganador? La votación empieza comienza ya en Peopleenespanol.com ¡Mucha suerte para todos! Advertisement

