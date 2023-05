Elige a tu bello ¡Elige a tu Bello 2023! Te presentamos a los candidatos de este año. El ganador estará en la lista de "Los 50 más Bellos" de People en Español. ¡Vota por tu favorito! Gracias! Sus votos han sido enviados Algo salió mal. Un error ha ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo (1 de 2) Categoría: Ellas La Materialista La Materialista

Elena Rose - Elige tu Bello Elena Rose

Nicki Nicole - Elige tu Bello Nicki Nicole (2 de 2) Categoría: Ellos Lyano - Elige tu Bello Lyanno

Hector Perez - Elige tu Bello Héctor Pérez

Pepe Gamez - Elige tu Bello Pepe Gámez Submit Votes Créditos de Fotos Pregunta 1 (izquierda a derecha): La Materialista/Cortesía; Elena Rose /Diego Cadavid; Nicki Nicole/@totopons Pregunta 2 (izquierda a derecha): Lyano /Freddy Villamizar AKA Puff Puff Pasa; Hector Perez/Omar Cruz; Pepe Gamez/Foto: Ivan Lopez, Alonso Soler; Estilista: PABLO CABRERA Close Newsletter Signup Sign Up

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Elige a tu Bello 2023!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.