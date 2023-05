Elige a tu Bello 2023, ¡comienza la votación! People en Español revela las tres mujeres y los tres hombres que competirán para formar parte de la lista los "Los 50 más bellos" del 2023. ¡Vota aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elige tu Bello Credit: De izq. a der.: Arriba: Diego Cadavid; @totopons; Cortesía; Abajo: Omar Cruz; Ivan Lopez, Alonso Soler; Freddy Villamizar AKA Puff Puff Pasa; Fondo: Getty Images Aquí tenemos a los seis nominados de este año a la votación de Elige a tu Bello. Vota por tu mujer y tu hombre favoritos para entrar en la codiciada lista de "Los 50 más bellos" del 2023. Las estrellas nominadas en la categoría femenina son la cantante argentina Nicki Nicole, la cantante venezolana Elena Rose y la cantante dominicana La Materialista. Los nominados en la categoría masculina son el actor mexicano Pepe Gámez, el cantante español Hector Pérez y el cantante puertorriqueño Lyanno. Vota aquí por tus favoritos La votación será desde hoy, lunes 15 de mayo, al próximo lunes 22 de mayo. A continuación, conoce más de los seis nominados a Elige a tu Bello 2023. LA MATERIALISTA (Yameyry Infante) La cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista, tocó muchos corazones en La casa de los famosos de Telemundo. "Aprendí a conocerme más, a identificar mis virtudes y mis defectos", dice del reality show. "Es fácil decir 'soy buena persona' mientras convives solo con los tuyos, pero seguir siéndolo, tener empatía, ser compasivo y tolerante con personas que no son nada tuyo, fue una prueba para conocerme. Y la mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es". Ser parte de Elige a tu Bello la llena de alegría. "Es un sueño cumplido, ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión", afirma La Materialista. El 2023 llegó cargado de bendiciones para ella. "Mis proyectos en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo", enumera la dominicana. "En lo profesional, estoy en un momento muy bonito y quiero aprovecharlo al máximo", añade la artista, quien está por lanzar su nueva canción "Tú eres". "Tengo tantas cosas que agradecerle a Dios y al universo", reconoce. "Mis fans son familia porque me adoran y sacan la cara para defenderme y apoyarme en todos mis momentos. Ellos son parte fundamental de mi historia". La Materialista La Materialista | Credit: Cortesía NICKI NICOLE Su nuevo disco Alma, a la venta el 18 de mayo, está lleno de sentimientos a flor de piel. "Antes de hacer este álbum estaba en un momento de mi vida en que me faltaba mucha conexión con mi alma. Estaba muy apagada y no tenía esa conexión fundamental entre alma, cerebro y corazón", admite la cantante argentina Nicki Nicole, quien estará de gira este año por Latinoamérica. "Me puse a trabajar en eso, a ponerlos en sintonía y a conectar conmigo y de ahí salió este disco. Cada canción tiene una parte mía muy especial", añade la artista, que ha grabado con estrellas como Christina Aguilera, Bizarrap, Young Miko y Rauw Alejandro, entre otros. "Yo suelo a la hora de hacer música no ponerme límites, intentar muchos géneros. Son estilos muy distintos que me hacen quien soy". Su música no solo la ha ayudado a sanar a ella, también a conectar con millones de seguidores a nivel mundial, particularmente desde que su single "Wapo Traketero" la hizo saltar a la fama en 2019. "Lo que más me hace sentir bella es estar tranquila, enfocada, segura de mí misma", concluye la artista. "La belleza se plasma en la felicidad de las personas". Nicki Nicole - Elige tu Bello Nicki Nicole | Credit: @totopons ELENA ROSE "Lo que más agradezco es a las personas que me rodean, mis amigos son mi motor, los que me recuerdan quien soy, el amor incondicional de las personas que me rodean es demasiado especial para mí", dice la cantautora Andrea Elena Mangiamarchi, mejor conocida como Elena Rose. "Me siento agradecida por sentir a Dios en mi vida, por la niña interna soñadora que me enseña todos los días lo importante que es ser yo misma, lo valioso que es amarme y sentirme amada". La artista venezolana está por lanzar un álbum y debutar como actriz. El resto del 2023 estará lleno de presentaciones musicales y nuevas canciones. "Para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta", dice de ser parte de Elige a tu Bello. "People en Español ha sido parte de mi niñez, de mi vida, de mi familia. Siempre ha estado presente, representa a nuestra cultura. Me representa y creo que es una ventana muy bonita que se abre para mí". Elena Rose - Elige tu Bello Elena Rose | Credit: Diego Cadavid PEPE GÁMEZ El actor mexicano Pepe Gámez robó suspiros en La casa de los famosos de Telemundo. Si bien lo vimos muy cercano a dos de las concursantes — Aleyda Núñez y Madison Anderson— el codiciado galán sigue soltero. "Toda la vida he estado enamorado, pero hablo de un amor distinto, el amor a la familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi carrera, a mi trabajo, a mis sueños, a mis objetivos, toda esta lucha constante", dice Gámez, quien actúa en la serie Juego de mentiras (Telemundo) y tiene planes de grabar una película en Baja California, México, además de actuar en una obra de teatro en Puerto Rico. "Yo soy muy apasionado y siempre me he sentido enamorado". "La verdad que fue una sorpresa", comenta de ser parte de Elige a tu Bello. "Me siento muy agradecido, muy contento de que me hayan tomado en cuenta. Es una gran oportunidad para mí". Pepe Gamez - Elige tu Bello Pepe Gamez | Credit: Foto: Ivan Lopez, Alonso Soler; Estilista: PABLO CABRERA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN HECTOR PÉREZ "Este 2023 es sinónimo de ilusión", dice el cantante español Héctor Pérez, una de las nuevas voces más prometedoras del pop español. "En lo profesional, viene mucha música, países nuevos que visitar, primeras presentaciones en vivo, es realmente muy emocionante. Y siento que lo personal se contagia de estos nuevos retos y experiencias. Trato de disfrutar cada paso de este camino, ser consciente de lo que vivo en todo momento". Ser parte de Elige a tu Bello es otro regalo. "Ser considerado para una edición tan icónica es sin duda un gran privilegio", afirma el intérprete de "Dame una semana" y "Antes de ti", quien se asegura de dedicar sus horas libres a sus seres queridos. "El tiempo es lo más valioso que tenemos", reflexiona. "Para mí no hay nada como pasar tiempo en familia, con tu círculo más cercano y con aquellas personas que te hacen sentir lo más tú posible". Hector Perez - Elige tu Bello Hector Perez | Credit: Omar Cruz LYANNO "Me hace sentir bello cuando voy al gimnasio, estoy en forma, cuando me alimento bien", cuenta el cantante puertorriqueño Lyanno. ¡El reguetonero no escaso de piropos! "Mis fanáticas todo el tiempo están enviándome mensajes de cariño cada vez que me veo bien", agradece el artista. "La belleza para mí es relativa, no tiene un renglón, no tiene un límite. Creo que todos somos bellos de diferentes formas, no solo físicamente sino también por las cualidades". El intérprete de "Lokera" y "Salvaje" ha encontrado en su madre y su abuela sus grandes pilares. El 2023 llegó llenos de nuevos sueños por cumplir. "Estoy trabajando en mi segundo álbum. Antes de eso voy a sacar un proyecto pequeño EP, que se llama Midnight, que va a tener 5 canciones. Tiene colaboraciones, tiene de todo: reguetón y R&B, que es mi fuerte. Vienen cosas bien interesantes", adelanta. Lyano Lyano | Credit: Freddy Villamizar AKA Puff Puff Pasa "Que me hayan escogido como parte de Elige a tu bello de People en Español se siente superbien, estoy superagradecido", agrega Lyanno. ¡Los votos de los fans son los que harán la diferencia! Vota por tu mujer y tu hombre favoritos aquí.

