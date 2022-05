Elige a tu Bello 2022 ¡comienza la votación! People en Español anuncia a las cinco mujeres y cinco hombres que competirán para formar parte de los "Los Más Bellos" del 2022, ¡vota aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elige a tu Bello 2022 Credit: Cortesía En sus marcas, listos ¡fuera! Este lunes 9 de mayo arrancan las votaciones de Elige a tu Bello para el 2022. Como cada año cinco hombres y cinco mujeres concursarán por el voto en línea de nuestros lectores y los dos ganadores entrarán a la codiciada lista de "Los Más Bellos" de People en Español de este año. Las cinco aspirantes femeninas de este 2022 son: Valeria Marín, Bad Gyal, Bárbara Camila, Helen Ochoa y Yailin "La Más Viral". Los cinco candidatos masculinos de este año son: Christian Vázquez, Leonardo Aguilar, Eduardo Capetillo Gaytán, Cristian Carabias y el chef Alfredo Oropeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No olviden votar por su candidata y candidato favorito ¡cada voto cuenta! Y sigan votando porque el 27 de mayo anunciaremos a los dos ganadores.

