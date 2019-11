Las fotos más románticas de Eliecer Marte y Erick Martínez By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El periodista y su pareja, que llevan casados casi seis meses, siguen dando muestras de su amor en la redes. Estas son algunas de sus fotos más románticas. Empezar galería Erick Martínez y Eliecer Marte Image zoom Cortesía de Stanley De la Cruz Los dos se casaron este año en mayo. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Listos para el alter Image zoom Cortesía de Stanley De la Cruz La pareja se casó en Las Terrenas, República Dominicana. 2 de 11 Applications Ver Todo Su primer baile Image zoom Cortesía de Stanley De la Cruz El primer baile de Erick Martínez y Eliecer Marte como pareja casada fue maravilloso. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Felices los dos Image zoom Cortesía de Stanley De la Cruz La pareja es muy fotogénica. 4 de 11 Applications Ver Todo El compromiso Image zoom Aileen Abella La pareja se comprometió en París. 5 de 11 Applications Ver Todo ¡Salud! Image zoom Eliecer Marte/Instagram La pareja brindando por su amor. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amor en el mar Image zoom Aileen Abella De tanto en cuanto, hasta se visten igual. 7 de 11 Applications Ver Todo ¡Feliz Navidad Image zoom IG/Eliecer Marte “Que el espíritu de alegría y esperanza que nos trae la Navidad nos acompañe todo el año! Feliz Navidad!” compartió el reportero el año pasado. 8 de 11 Applications Ver Todo Todo juntos Image zoom IG/Eliecer Marte Erick Martínez y Eliecer Marte hacen todo juntos, incluso el ejercicio. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Selfie amorosa Image zoom IG/Eliecer Marte La pareja se tomó un tiempo de sus vacaciones en las cataratas del Niágara para tomarse una foto. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

