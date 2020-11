Close

Elianis Garrido de Sin senos sí hay paraíso ¡se opera la nariz y los senos! 'La demonia' de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso pasó semanas atrás por el quirófano para realizarse un par de cirugías estéticas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elianis Garrido, quien se dio a conocer hace un par de años con el personaje de 'La demonia' dentro de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso, pasó semanas atrás por el quirófano para someterse a varias cirugías estéticas, empezando por una intervención quirúrgica en su nariz. "Lo de la nariz fue una decisión mía que tenía que tomar porque tenía un queloide muy grande que me estaba haciendo daño. En la oreja no me hice nada, pero para contarles a ustedes, de aquí me quitaron un cartílago, entonces este pedacito lo quitaron para poder armar la puntita, pero no fue que me hice recorte de oreja ni nada", explicó la actriz colombiana a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores. Image zoom Elianis Garrido | Credit: Instagram Elianis Garrido Elianis, quien además de actriz es bailarina profesional y conductora de televisión, también se realizó una reducción de senos, mismos ya que se había operado con anterioridad. "Tengo los senitos fajados porque me hice reducción. Tuve un encapsulamiento en mi senito derecho y me estaba doliendo mucho y tomé la decisión de reducirlos", explicó. "No me los quité del todo porque yo no tengo nada de busto, entonces los reduje una talla más o menos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, las dos cirugías salieron bien, por lo que actualmente se encuentra recuperándose para poder retomar próximamente sus compromisos profesionales. Image zoom Elianis Garrido | Credit: Instagram Elianis Garrido "Obviamente la cirugía de reducción es un poco más dolorosa que la de aumento, pero todo salió superbien, con un equipo profesional maravilloso", aseguró. La actriz de 33 años, que ha sido muy atacada en las redes sociales por haber pasado nuevamente por el quirófano, no dudó en hacer frente a las críticas recibidas. "Veo a mucha gente como atacada y estresada por mi cirugía y yo quisiera saber por qué si yo no le he pedido un peso a nadie para operarme, nadie está aguantándose el dolor y nadie está cuidándome. Entonces si yo no los estoy incomodando por qué se enojan", se preguntó.

