Actores de Full House reaccionan a la muerte de Bob Saget

El mundo del entretenimiento se vistió de luto el pasado 9 de enero tras darse a conocer la noticia de la muerte de Bob Saget, quien fue hallado sin vida en un hotel de Orlando, Florida. Familiares y personas cercanas al actor de Full House se pronunciaron ante el trágico acontecimiento. "Esto no puede ser real. Nunca habrá alguien igual. Mi corazón está destrozado. Te amamos Bob", tuiteó Ashley Olsen, quien interpretó a una de sus hijas en la serie familiar. FOTOS: El antes y después de los protagonistas de la serie Full House Ashley Olsen, Bob Saget Credit: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images El actor John Stamos, quien interpretó al tío Jesse, expresó estar "destruido" ante la muerte del comediante de 65 años. "Estoy destruido… Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te amo mucho Bobby", escribó en su cuenta de Twitter. Otros compañeros de la televisión, como Steve Martin, Kathy Griffin y Jon Stewart, también lamentaron la noticia. Lo que se sabe de la muerte de Bob Saget El artista fue encontrado en el cuarto del hotel Ritz-Carlton de Orlando, a las 4 p.m., hora del este. Según un comunicado que publicó la oficina del aguacil del condado de Orange en Twitter, Saget fue encontrado inconsciente en su habitación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tenemos información sobre la causa de la muerte, y los detectives no han encontrado señales de juego sucio o uso de drogas en este caso. Esta es toda la información que tenemos para publicar en este momento y no anticipamos más actualizaciones. La Oficina del Médico Forense determinará en última instancia la causa y la forma de la muerte", dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en un comunicado. El actor se volvió un ícono de la television al interpretar al padre soltero 'Danny Tanner' en la serie Full House de 1987 a 1995. MARY-KATE/ASHLEY OLSEN;DAVE COULIER;JODIE SWEETIN;BOB SAGET;JOHN STAMOS;CANDACE CAMERON Credit: ABC Photo Archives/ABC via Getty Images Que en paz descanse.

