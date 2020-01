Elena Tablada, ex de David Bisbal, recibe fuertes críticas tras tremenda metida de pata Elena Tablada generó una fuerte polémica tras realizar un acto que fue calificado por muchas personas como incorrecta por lo que represente. La diseñadora tomó acciones al respecto. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tremendo error cometió Elena Tablada, la exesposa de David Bisbal y madre de su primera hija Ella, tras volver a informar de su segundo embarazo junto a su actual esposo, Javier Ungría. Todo comenzó cuando la diseñadora aprovechó su viaje por Berlín, Alemania, para posar en el Memorial a los Muertos Judíos durante el Holocausto; el cual, es un monumento en honor de quienes fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. El problema no fue dicha instantánea, sino la frase que utilizó para acompañarla: “Baby in the oven”, lo cual se traduce como “bebé en el horno”. Si bien, este es un comentario común que utilizan los ingleses para hablar de un embarazo, no es bien visto si se hace en un lugar dedicado a personas que perdieron la vida calcinadas, justamente, en hornos; por lo tanto, el texto se convirtió en motivo de críticas directas contra Tablada. RELACIONADO: Guerra total entre David Bisbal y su ex por su hija: él entabla demanda Image zoom “No creo que sea un sitio para posar. Se ha hablado y escrito mucho sobre el papel de los influencers en estos lugares”, mencionó un usuario. “No creo que sea un lugar para salir sonriendo”, comentó una cibernauta. “Posar sonriente en el monumento a la memoria de los judíos asesinados no procede, creo yo”, expresó alguien más. “Humor negro”, dijo un seguidor. “Sabia que eras tonta, pero tanto…”, advirtió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es importante mencionar que hubo quienes salieron en su defensa y solo tomaron esta fotografía como parte de los recuerdos de su viaje por esta ciudad europea. Pese a ello, Elena Tablada prefirió sustituir el primer mensaje por el hashtag “never forget” que se significa en español “nunca olvides”. Advertisement

