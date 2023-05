Elige a tu Bello 2023: Elena Rose abre una puerta a su mágico mundo La cantante venezolana Elena Rose, nominada a Elige a tu Bello 2023, habla de sus lecciones de vida y sus fuentes de inspiración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elena Rose - Elige tu Bello Elena Rose | Credit: Diego Cadavid Elena Rose se define como una "guerrera de luz" y su música irradia justo eso. La cantante venezolana podría entrar este año en la lista de Los 50 más bellos de People en Español si gana el voto popular en Elige a tu bello. ¡Vota aquí! "Me hace sentir bella sentirme vulnerable", confiesa la intérprete de "El hombre", quien está por lanzar su primer álbum. También la veremos debutar como actriz. "Comencé a desarrollar esa parte de mi que siempre me ha gustado mucho", dice la cantante, cuyo verdadero nombre es Andrea Elena Mangiamarchi. Este año conquistará nuevos escenarios. "Hay muchas presentaciones en vivo, cantando, conociendo a los seguidores de cerca", añade. La intérprete de "Quererte bonito" junto a Sebastián Yatra cautiva con su potente voz. "Lo que más agradezco es las personas que me rodean, mis amigos son mi motor, los que me recuerdan quien soy. El amor incondicional de las personas que me rodean es demasiado especial para mí, el apoyo", reconoce. "Me siento agradecida por sentir a Dios en mi vida, por la niña interna soñadora que me enseña todos los días lo importante que es ser yo misma, lo valioso que es amarme y sentirme amada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La magia de la vida es su gran inspiración. "Me encantan los abrazos, extrañar a alguien después de mucho tiempo y verlo. Me encanta ver a la gente sonriendo, me encantan las sonrisas. Una persona sonriendo me conmueve", dice la cantautora. "Lo que más amo en la vida es sentirme agradecida, ese momento en que te despiertas y te sientes tan llena y no tiene nada que ver con nada material, nada tangible, sino que sientes: 'wow, gracias Dios porque estoy viva'. Tal vez por algo que haya vivido con alguien que quiero mucho o porque haya visto un atardecer o haya despertado al lado de mi perrito y lo haya visto a los ojos, son momentos que te dicen: qué hermoso estar vivos". Orar la llena de paz y fortaleza, y su espiritualidad la plasma en sus canciones. "Una clave de mi éxito ha sido escuchar, el silencio es poderoso", afirma. "Escuchar es un arma secreta. Me recuerdo siempre que soy estudiante, que siempre hay algo que puedo aprender de la persona que tengo en frente de mí". Vota por tu mujer y tu hombre favoritos de Elige a tu Bello 2023 aquí.

