Zoraida Gómez y su relación con su hermano Eleazar La actriz de Rebelde ha estado muy unida desde niña al actor mexicano, quien se encuentra ahora en el ojo del huracán tras haber golpeado presuntamente a su pareja. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eleazar Gómez graba desde hace varios meses en México la telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler y en la que da vida a Sebastián, un cirujano plástico que mantiene una relación amorosa con Diego (Sian Chiong). Pero no ha sido su trabajo en este melodrama que se transmite actualmente en México el que ha llevado al actor a acaparar recientemente la atención de la prensa. El inolvidable Mateo de Atrévete a soñar se encuentra en el ojo del huracán luego de haber sido detenido el pasado jueves por presuntamente haber agredido a su novia, hecho que habría ocurrido en el domicilio de la susodicha ubicado en la Ciudad de México. Eleazar, quien inició su carrera siendo apenas un niño y se ha posicionado tras más de 20 años de trayectoria como uno de los galanes jóvenes más exitosos de la pequeña pantalla, es hermano de la también actriz Zoraida Gómez, algo que no muchos saben. Curiosamente, ambos han actuado juntos en varios melodramas, entre ellos Rebelde y Cuando me enamoro. Image zoom Eleazar Gómez y Zoraida Gómez | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zoraida, quien interpretó a la inolvidable José Luján en la historia que protagonizaron Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María y compañía, debutó hace apenas unos meses como mamá, noticia que tenía muy contento a Eleazar, como se evidenciaba en las redes sociales. "Viene una bendición en nuestras vidas. Ya lo estamos esperando con todo el amor del mundo", escribió en junio en Instagram junto a una imagen en la que aparece besando la barriga de la actriz. Zoraida y Eleazar mantienen desde niños una relación muy cercana y de mucha complicidad. "Con mis 2 superhéroes", escribió Gómez en una foto que publicó en julio del año pasado también en Instagram en la que posa en compañía de su hermano y del papá de su hijo. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido con Eleazar, pero no ha tardado en desactivar los comentarios de sus últimas publicaciones.

