Niegan libertad condicional a Eleazar Gómez Eleazar Gómez permanecerá en una prisión mexicana mientras se lleva a cabo su proceso legal por el delito de violencia familiar equiparada, tras haber agredido físicamente a Stephanie Valenzuela. Por Carolina Amézquita Pino El pasado jueves, se llevó a cabo una audiencia donde fue solicitada la libertad condicional para Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido en el reclusorio Norte de la Ciudad de México mientras se lleva a cabo su proceso de delito de violencia familiar equiparada. Sin embargo, la juez a cargo del caso determinó que no hay una medida adecuada que garantice que el actor cumpla con la reparación del daño para la víctima, Stephanie Valenzuela, según reportaron medios de comunicación locales. RELACIONADO: Ex de Eleazar Gómez habla con Carolina Sandoval: "salí gritando por mi vida" Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage "Hubo una solicitud al poder judicial de una salida alterna que consiste en una condición de suspensión de proceso", explicó Edgar Becerra, abogado de Gómez al programa mexicano de televisión De primera mano. "[La petición ofrecía que] Eleazar Gómez iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con [Tefi Valenzuela], de inmediato, para garantizar que no la tendrá cerca y se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta sola o con amigos, o donde cotidianamente va. También se propuso que se iba a someter a terapias psicológicas con el fin de ya no volver a incurrir [en agresiones] en un futuro". Image zoom Credit: IG Tefi Valenzuela De acuerdo con el abogado "se pretendía que" el protagonista de la telenovela Atrévete a soñar "saliera en libertad y se sujetara a esas condiciones". Sin embargo, "la autoridad no nos la otorgó", aunque todavía se puede realizar una nuevo intento para conseguir "una salida alterna" ya que el cantante continúa "en la etapa complementaria". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si él llegaba a fallar se podía revocar esa libertad", agregó. "Él está arrepentido, preocupado y de las condiciones que se pidió era ofrecer una disculpa al público y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas con su actitud". Familiares de Eleazar Gómez, como su madre y prima, asistieron a la audiencia. La última, Yanira Díaz, pidió a Tefi Valenzuela que "lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera".

