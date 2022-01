Eleazar Gómez revela que retoma su carrera como actor Tras haber salido de prisión, en marzo del año pasado, por su agresión a Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez regresa a los escenarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2020, Eleazar Gómez fue llevado a prisión tras ser acusado de violencia intrafamiliar en contra de Stephanie Valenzuela. En marzo de 2021 quedó en libertad y poco a poco ha retomado su carrera profesional. Primero lanzó un nuevo sencillo titulado "De cero"; ahora revela que regresa a la actuación, pero no descuidará la parte musical. "Voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar", mencionó Gómez a los medios de comunicación. "También estoy tomando fotos para la portada del álbum que tanto he estado preparando y estoy muy emocionado de por fin poderlo sacar". El actor asegura que está en un proceso de cambio a nivel personal y profesional. "Estoy empezando de cero y eso es lo que quiero transmitirle a la gente que ha venido conmigo desde el inicio de mi carrera y hasta la fecha", agregó. "Es un comienzo de cero, pero no significa que no exista nada, es que es un comienzo siempre para adelante", enfatizó. "Viene mucha música eso es ahorita con lo que estoy más conectado porque quiero transmitir mis vivencias y mis sentimientos y quiero que la gente se quede eso de mi". Eleazar Gómez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eleazar Gómez se niega a aceptar cuestionamientos sobre Tefi Valenzuela y aclara que "no tengo nada que contestar acerca de eso; no hablo de nada que tenga que ver con eso". Solo confesó que sueña con formar una familia. "Si Dios me da la oportunidad de poder ser padre sería el mayor regalo que pudiera recibir", concluyó.

