Eleazar Gómez regresa a la TV tras problema legal Tras haber interrumpido su carrera profesional y un proyecto en televisión, Eleazar Gómez regresará a la pantalla chica con un importante proyecto. El 6 de noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue detenido y llevado a prisión tras ser señalado de violencia doméstica en contra de su entonces novia, Tefi Valenzuela. Tras varios meses encarcelado, recuperó su libertad en 2021; desde entonces, ha llevado a cabo diversas esfuerzos por retomar la carrera profesional que esta situación legal puso en pausa. Ahora, el actor revela que, finalmente, regresa a la televisión. "Hay una propuesta, más que propuesta, es casi un hecho también, que en mayo [de 2023] voy a regresar a la televisión, pero no puedo platicar exactamente con qué", reveló Gómez al programa De primera mano (Imagen TV). "Hay una propuesta interesante, que, la verdad, me llama mucho la atención porque ahir en esta nueva etapa del espectáculo creo que también es bonito que las personas sepan cómo somos, cómo pensamos, lo que hacemos. Es un proyecto lindo, pero no puedo platicarlo a ciencia cierta". Al actor también está por debutar en cine. "Me estoy preparando para un personaje, para una película. Ahí va, poquito a poco. Eso me tiene muy contento, muy emocionado. Es una película de Jonathan Granados, puedo adelantar poquitas cosas", explicó. "El guión, incluso, todavía no está al cien por ciento; pero el personaje requiere algunos cambios físicos de mi parte", agregó. "Todavía no puedo decir mucho, pero está muy interesante y muy lindo. Y sí, el personaje, definitivamente, requiere unos cambios físicos; por eso, es que me volví a aplicar un poquito a la dieta y, sobretodo, como siempre lo comento, por salud también".

Eleazar Gómez quien confesó que "estoy soltero" y "no me siento preparado, todavía para tener una relación" está disfrutando de tener una nueva oportunidad en su vida y su carrera. "Ha sido un buen tiempo de reflexión, de aprendizaje, por supuesto, y de sanación también. Sigo en terapia, pero me refiero a sanación personal cien por ciento", confesó.. "Mucho más tranquilo y contento", continuó. "Creo que todos los seres humanos podemos cometer errores; podemos hacer cosas buenas y malas, pero lo importante es poder aprender de esos errores. Me sabe a gloria [esta segunda oportunidad]".

