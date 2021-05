Eleazar Gómez reaparece junto a su hermana en una reunión familiar El actor mexicano se dejó ver el pasado fin de semana a través de las redes sociales a poco más de un mes de haber obtenido la libertad condicional. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eleazar Gómez se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que el pasado 25 de marzo obtuviera la libertad condicional tras cinco meses recluido en una cárcel de la Ciudad de México luego de haber sido acusado por su ex Stephanie Valenzuela de agresión física. El actor mexicano ni siquiera se había dejado ver a través de las redes sociales –a excepción del comunicado que compartió a finales de marzo en el que ofrecía "una disculpa pública" a todas las mujeres que se habían sentido ofendidas o agredidas por su comportamiento–. El pasado fin de semana, sin embargo, el galán de telenovelas retomó para sorpresa de sus fans la actividad en su cuenta de Instagram y lo hizo compartiendo una grabación casera en la que presume de la compañía de sus seres queridos durante una pequeña reunión familiar. Además de la madre de Eleazar, su hermana, su cuñado y su sobrino, en la grabación aparece la madre de Geraldine Bazán, quien tiene una relación muy cercana con la familia. La hermana del actor, la actriz Zoraida Gómez, también compartió en sus historias de Instagram imágenes de esta reunión familiar en las que aparece Eleazar vestido muy elegante y luciendo gafas de sol mientras saluda frente a la cámara del teléfono móvil de su hermana. Eleazar Gómez Eleazar Gómez | Credit: Instagram Zoraida Gómez "Hoy Max cumple 8 meses y está estrenando nuevo look, también es el cumpleaños de mi madrina hoy, aquí está mi mami, mi nanoch ¡ay qué bonito! [refiriéndose a su hermano], pero este hombre qué guapo [señalando a su pareja]", expresó Zoraida junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del arrepentimiento y el dolor, Eleazar aseguró tras salir de la cárcel que esos "cinco meses muy difíciles" que había vivido le habían servido para crecer, aprender y recapacitar. Ahora, con el apoyo y el amor incondicional de los suyos, el actor trata de retomar poco a poco su vida mientras toma terapias con el fin de poder "llegar a ser una mejor persona".

