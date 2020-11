Close

Eleazar Gómez, ex de Danna Paola, podría ir a prisión por supuesta agresión a su novia Eleazar Gómez fue detenido por agresión a su novia. Se menciona que las autoridades podrían enviarlo a una prisión estatal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado jueves, por la madrugada, Eleazar Gómez fue detenido por autoridades mexicanas tras haber agredido físicamente a su novia Stephany Valenzuela. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la modelo peruana, un departamento ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. RELACIONADO: Eleazar Gómez enfrenta rumores de ser violento con sus parejas Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage Según dieron a conocer diversos medios de comunicación, los vecinos escucharon gritos de auxilio por parte de la joven; así como una serie de golpes. Ante ello, se vieron obligados a llamar a la policía. Momentos después, se presentaron los oficiales y procedieron a detener al actor, quien fue llevado a la Fiscalía General de Justicia de la alcaldía Benito Juárez que corresponde a la zona donde se llevó a cabo la mencionada agresión. Por su parte, periodista Carlos Jiménez dio a conocer la primera imagen del protagonista de la telenovela Atrévete a soñar en la delegación momentos antes de ser llevado bajo arresto. Se le aprecia portando un traje, camisa y zapatos oscuros; además, usaba un cubrebocas en color negro. Además, mostró imágenes de la modelo con las marcas del intento de ahorcamiento del que fue víctima por parte del exnovio de Danna Paola. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades dieron a conocer que, en un inicio, Alejandro Gómez Sánchez, hermano del intérprete de Sebastián de la Mora en el melodrama La mexicana y el güero, fue quien acudió en su ayuda. También se mencionó que le habían asignado un abogado de oficio y que Valenzuela mostraba lesiones en el rostro, cuello y cuerpo que fueron certificados por un médico legista. Se informó que Eleazar Gómez se reservó su derecho a declarar y podría ser llevado a una prisión de la capital mexicana. El actor ya había señalado de violencia con sus parejas sentimentales.

