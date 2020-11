Close

"Es un niño dulce, trabajador": Madre de Eleazar Gómez muestra públicamente su apoyo a su hijo La progenitora del actor mexicano grabó un vídeo que compartió este lunes a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi tres semanas de la detención de su hijo, la madre de Eleazar Gómez rompió el silencio este lunes a través de un vídeo que compartió en las redes sociales. Visiblemente afectada por lo sucedido, la progenitora del actor mexicano se dirigió por primera vez a los medios de comunicación y al público en general para informar, por un lado, que por el momento no puede dar ninguna declaración sobre el proceso que enfrenta Eleazar y expresar, por otro, su apoyo público a su hijo. "Me dirijo a ustedes, a los medios de comunicación y al público en general, para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo. Mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo en todo y por todo", aseveró la también mamá de Zoraida Gómez. Image zoom Eleazar Gómez y su madre | Credit: Instagram Eleazar Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La señora, que no ha podido ir a visitar a su hijo a la cárcel debido a los problemas de salud que tiene, aprovechó la ocasión para dejar claro que su amor por su hijo es incondicional. "Yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso", expresó. Por último, la progenitora del actor aseguró que su hijo no es un mal niño y señaló que desde pequeño ha sido muy trabajador. "Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre y que aquí estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo", concluyó su mensaje.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Es un niño dulce, trabajador": Madre de Eleazar Gómez muestra públicamente su apoyo a su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.