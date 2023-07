Eleazar Gómez hace un recuento a tres años de haber estado en la cárcel 

"En particular, me siento en una etapa de mi vida muy tranquilo, con mucha paz. Lo tengo de decir, y no lo digo de dientes para afuera; me gusta mucho decir esa frase porque se me hace muy real. Lo digo de verdad, me siento con mucha paz y siento muchísimo a Dios en mi corazón", confesó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Y esto no es de ahorita, creo que ya hace un rato en el que he sentido un cambio en mi vida en todos los aspectos; principalmente, en lo personal y lo espiritual, es el cambio que he visto más en mí".