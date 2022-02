Eleazar Gómez habla de su situación sentimental A casi un año de haber salido de prisión, Eleazar Gómez revela si todavía cree en el amor y si ahora tiene un nuevo romance. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 6 noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue detenido y llevado una prisión mexicana luego de ser denunciado por Tefi Valenzuela de haberla golpeado e intentado ahorcarla. En marzo de 2021, el actor salió de la cárcel y fue condenado a libertad condicional, darle una disculpa pública a su exnovia, pagar una compensación por daños a la víctima y someterse a terapias. A poco tiempo de cumplir un año de estar fuera de la cárcel e intentado recuperar su carrera profesional, el también cantante da a conocer si está listo para iniciar una nueva relación sentimental. "Eso es parte de mi vida personal, pero lo voy a contestar", advirtió Gómez a los medios de comunicación. "Ahorita, en este momento, no estoy en ninguna relación sentimental y tampoco estoy pensando si voy a tener una relación sentimental pronto o no. No está dentro de mis planes". También reveló que tiene la intención de casarse en un futuro y tener hijos; así que espera cumplir con esas metas en algún momento. "De que quiera formar una familia propia eso no es ningún secreto", confesó. "Siempre he expresado que uno de los sueños más grandes en mi vida es ser padre", agregó. Eleazar Gómez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo ha cambiado su vida tras haber estado privado de su libertad, Eleazar Gómez aseguró que fue algo que lo marcó a nivel personal y emocional. "Si hay un antes y un después [de haber estado en la cárcel]. Tampoco lo voy a negar; vivir una experiencia así, por supuesto, que tiene que haber un cambio, ya sea para lo que sea. Un Eleazar más positivo, más tranquilo, más consciente y feliz", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eleazar Gómez habla de su situación sentimental

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.