Famosos envían mensajes de 'ánimo' a Eleazar tras su comunicado de arrepentimiento El actor, quien llevaba 5 meses privado de su libertad, reapareció este lunes en las redes sociales con una sincera disculpa a las mujeres que violentó. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un comunicado en vídeo en el que ofrece una "sincera disculpa desde el fondo de su corazón" a Stephanie Valenzuela y "a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera" por su comportamiento, Eleazar Gómez reapareció este lunes en las redes sociales tras obtener su libertad condicional luego de haber permanecido 5 meses detenido. Arrepentido de su comportamiento violento, el actor mexicano reconoció que los meses que estuvo privado de su libertad le sirvieron para crecer, aprender y recapacitar, por lo que ahora está en un proceso de comenzar a tomar sus terapias "y llegar a ser una mejor persona". Aunque dado lo polémico y mediático que ha sido el asunto muy pocos famosos han querido reaccionar públicamente a sus declaraciones, sí ha habido algunos que no han dudado en valorar positivamente el comunicado compartido por Eleazar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor y cantante Pablo Montero, quien con un escueto mensaje envió mucho 'ánimo' al actor de telenovelas. "Ánimo", se limitó a comentar Montero. Si bien no escribió ni una sola palabra, la hermana del actor, la actriz mexicana Zoraida Gómez, reaccionó a su mensaje con varios emoticonos, entre ellos un corazón rojo. Eleazar Gómez Image zoom Credit: Instagram Eleazar Gómez El hermano de Geraldine Bazán, Ángel Claude, quien es muy amigo de la familia de Eleazar, también dejó varios emoticonos de corazón en el comunicado del actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo más extenso fue el comentario que publicó la conductora mexicana Karla Pineda. "Hay lecciones que se aprenden con mucho dolor, lo importante es que te queda toda una vida para remendar y hacer las cosas de distinta manera. Sin dañar a nadie nunca más. Ánimo", escribió Pineda, quien tiene algo más de 200 mil seguidores en Instagram.

