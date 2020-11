Close

¡Eleazar Gómez en prisión después de la denuncia de agresión de Stephanie Valenzuela! El hermano de Zoraida Gómez ha terminado en la cárcel después de la acusación por violencia doméstica contra su novia peruana. Tenemos los detalles del caso. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes, día seis de noviembre, el actor Eleazar Gómez ingresó en el Reclusorio Sur después del presunto caso de violencia doméstica contra su novia, Tefi Valenzuela. Al parecer, lo que comenzó como una cena romántica, pedida de mano incluida, terminó con una grave agresión del hermano de Zoraida Gómez a la bella peruana en su departamento al que acudieron tras la velada. En la madrugada del miércoles, los vecinos escucharon gritos pidiendo ayuda de la joven. Al llegar la policía, ella ya estaba a salvo en uno de los departamentos de sus vecinos. Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela El reportero Carlos Jiménez fue quien confirmó que Eleazar había sido detenido, mientras que la cantante fue llevada ante un doctor y un psicólogo. Valenzuela, con heridas visibles debido al episodio de maltrato, afirmó que su novio efectivamente la golpeó, le mordió y trató de estrangularla. De momento, el juez estipuló que el actor deberá permanecer dos meses en la cárcel hasta su próxima audiencia en lo que se investiga a fondo el caso. Según El Universal, la novia de Eleazar Gómez comentó: “Las agresiones se han dado dentro de una relación de noviazgo y quiero que sepan que dejaré que las cosas sigan su curso por la justicia”. Después de conocerse la historia, muchas otras mujeres están ahora saliendo a la luz con anécdotas parecidas junto al galán, incluida Jeanette Karam. Esto declaró ella en el programa Venga la alegría: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo anduve año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar de lo que me hizo, porque es algo que me ha dolido mucho y lastimó, no se los puedo ni explicar”, aseguró. “Me causó heridas muy profundas dentro de mí. Durante el año y medio que estuvimos juntos sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar, ahorita me cuesta mucho entrar en detalles de todo lo que me hizo , pero puedo decir que como Tefi se vio, yo me llegué a ver, y si esto le pasó a Tefi estando dos meses con él, yo solo quiero que Vds. se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio o lo que tantas otras de sus parejas han vivido”, confesó.

