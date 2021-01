Close

Eleazar Gómez seguirá en prisión a la espera de fianza: esta es la razón Abogado de la parte acusadora explica por qué Eleazar Gómez deberá continuar en prisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue arrestado y recluido en una prisión de la Ciudad de México tras ser acusado por Stephanie Valenzuela de agresión física e intento de ahorcamiento. Se esperaba que este pasado 6 de enero el actor tuviera una audiencia para determinar si podía llevar el resto del proceso jurídico en libertad; sin embargo, deberá continuar en la cárcel por el cierre obligatorio de las instituciones ante las medidas sanitarias por el coronavirus. RELACIONADO: Eleazar Gómez, ex de Danna Paola, podría ir a prisión por supuesta agresión a su novia Image zoom Credit: Instagram Eleazar Gómez “No tenemos una fecha cierta aún; el tribunal se va a encargar de notificarnos, de manera y con cierta anticipación, la próxima fecha de la audiencia”, explicó Adolfo González, abogado de Stephanie Valenzuela, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Image zoom Stephanie Valenzuela | Credit: Mezcalent De acuerdo con el defensor “nos encontramos todavía en una fase de investigación”; sin embargo, por parte de la influencer ya se aportaron “todos los datos de prueba necesarios” a la autoridad pertinente. Desmiente que se haya considerado realizar un acuerdo con el actor para que quede en libertad, tal como mencionaron los familiares del protagonista de la telenovela “Atrévete a soñar”. Image zoom Eleazar Gómez | Credit: Mezcalent “La señora [Tefi Valenzuela] no ha contemplado ningún tipo de arreglo”, advirtió. “Ella cumplió con el deber de denunciar y es en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que lleve a cabo el cierre de su investigación y, en su caso, todo el proceso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adolfo González dejó claro que la joven no puede hablar del tema, ni de las secuelas emocionales que le dejó el acto de violencia por parte de Eleazar Gómez, debido a que se está llevando a cabo el mencionado proceso. Lo único que confirmó es que la joven “está teniendo asistencia profesional” para superar dicha experiencia.

