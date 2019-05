El vocalista de Fuerza Regia exige justicia tras haber sido golpeado por la policía en California

Tras la denuncia pública por parte del cantante Jesús Ortiz Paz en contra de la policía por el uso excesivo de fuerza, el Departamento de Policía de San Bernardino en California, reveló detalles del incidente donde el intérprete terminó arrestado.

De acuerdo al comunicado de prensa publicado por la agencia, Ortiz Paz se negó a obedecer las órdenes de los oficiales que lo detuvieron a la salida de una fiesta donde estaba festejando su cumpleaños y el día de las madres junto a amigos y familiares, por lo que se produjo un forcejeo entre los agentes y el cantante. Tras el intercambio de fuerza física, el cantante de música regional mexicana, junto a otro compañero, fue arrestado y trasladado a la cárcel de ese condado, donde permaneció por alrededor de 10 horas. La policía reveló que al investigar la residencia donde se llevó a cabo el evento, encontró evidencia de venta de drogas, así como un rifle y grandes cantidades de dinero.

El cantante, por su parte, niega haber desobedecido a los oficiales y refuta estar asociado con la evidencia que declara la agencia.

“El rifle fue encontrado en la casa donde fue la fiesta, pero esa no es mi casa, no vivo ahí y no entiendo porqué me están relacionando con eso”, comentó el intérprete a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Me arrestaron porqué pregunté el porqué nos estaban deteniendo, porque no tenían ninguna razón para hacerlo. El exceso de fuerza no está justificado”.

De acuerdo a Ortiz Paz, la policía lo detuvo al salir de la fiesta rumbo a su casa sin razón alguna, tratándolo como un criminal y despojándolo de su dinero y el dinero de su mánager.

“Me tiraron al piso y me golpearon y me dejaron sangrando sin tener motivo. Me llevaron a la cárcel”, reveló en su cuenta de instagram. “No somos criminales, ni vendemos drogas”.

Image zoom JOP/Rancho Humilde

El vocalista de Fuerza Regia aseguró que siguió las órdenes de los oficiales al salir del auto en el que viajaba, pero se negó a despojarse de su bolso que tenía colgado.

“Era mi bolsa personal y me la puse, y le dije al policía te estoy escuchando [me dijo] pon tus manos en tu espalda, y puse mis manos en la espalda”, declaró el cantante a la cadena FOX.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Según el comunicado, el incidente está bajo investigación y al concluirse se presentará ante el abogado del distrito para su revisión. En la investigación inicial, el departamento no encontró ninguna impropiedad de uso de fuerza excesiva por parte de los oficiales.

Por su parte, el vocalista exige que se muestren los vídeos de las cámaras corporales de los agentes.

“Quiero justicia”, declaró.